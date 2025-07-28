İBB’den çocuklara sanat dolu yaz okulu: Ücretsiz Yaz Sanat Eğitimleri başlıyor

İBB, “Yaza Sanat Kat!” temasıyla 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz sanat eğitimleri düzenleyecek. Çocuklar, birbirinden renkli branşlarda verilen eğitimlerle sanat dolu bir yaz geçirecek. Ücretsiz gerçekleşecek eğitimlerin kayıtları 3 Ağustos’a kadar açık olacak.

10 KÜLTÜR MERKEZİNDE VE 2 ÖZEL MEKÂNDA

Eğitimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait 10 kültür merkezi ile İBB Baruthane (Ataköy) ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’nde (Kadıköy) gerçekleştirilecek. Çocuklar; bale, bilinçli okuma, enstrümanlarla tanışma, drama, halk dansları, koro, modern dans, felsefe ile düşünme, perküsyon, ses ve nefes, temel müzik ve zumba gibi birbirinden renkli branşlarda eğitim alabilecek.

EĞİTİMLERİN GERÇEKLEŞECEĞİ MERKEZLER

Eğitimler, İstanbul’un farklı ilçelerindeki İBB’ye ait kültür merkezlerinde düzenlenecek. Sanat tutkunu çocuklar; İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi (Fatih), Arnavutköy Kültür Merkezi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi (Kartal), Çekmeköy ve Çengelköy Çocuk Sanat Merkezleri (Üsküdar), Erdem Bayazıt Kültür Merkezi (Güngören), Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi (Sultangazi), İdris Güllüce Kültür Merkezi (Tuzla), Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi (Esenler) ve Şile Kültür Merkezi’nde eğitim alabilecek. Ayrıca program, İBB Baruthane (Ataköy) ve Turhan Selçuk Kültür Evi’nde (Kadıköy) gerçekleştirilecek.

KAYITLAR BAŞLIYOR

Kayıtlar, hafta sonu dâhil 10.00–17.00 saatleri arasında, eğitimin yapılacağı mekânlarda alınacak. Kültür merkezlerindeki kayıtlar 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İBB Baruthane ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’ndeki kayıtlar ise 29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Eğitimler, 4 Ağustos'ta başlayacak. Kültür merkezlerinde Pazartesi, Çarşamba, Cuma 10.00-14.00 saatleri arasında; İBB Baruthane ve İBB Turhan Selçuk Kültür Evi’nde Salı, Çarşamba, Cuma günleri 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Toplam 4 hafta sürecek programda çocuklar sanat dolu bir deneyim yaşayacak.