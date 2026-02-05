İBB’den deprem çalışması: Göztepe Köprüsü'nde iki şerit 20 gün kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası İstanbul depremine karşı kent genelinde sürdürdüğü güçlendirme çalışmalarına Göztepe Köprüsü’nde devam ediyor.

Anadolu Yakası’nın en yoğun ulaşım akslarından biri olan D-100 Karayolu üzerindeki köprüde yürütülen çalışmalar kapsamında, Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit 20 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

20 GÜN SÜRMESİ PLANLANDI

Her gün binlerce aracın kullandığı Göztepe Köprüsü’nde, depreme karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla yürütülen temel ve kiriş güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Köprünün statik ömrünü uzatmayı hedefleyen projenin bu aşaması planlandığı şekilde sonuçlandı.

Güçlendirme çalışmalarının ardından projenin en kritik aşamalarından biri olan genleşme derzlerinin yenilenmesi sürecine geçildi.

Bugün itibarıyla başlatılan bu çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu’nun Üsküdar-Göztepe istikametinde trafik akışı iki şerit daraltılarak kontrollü şekilde sağlanacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada, söz konusu trafik kısıtlamasının yaklaşık 20 gün sürmesinin planlandığı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun tamamen trafiğe açılacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını veya toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önerdi.

Deprem güvenliği açısından hayati öneme sahip çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor.