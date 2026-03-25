İBB’den Down sendromlu bireyler için özel spor etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel gereksinimli bireyleri sporla buluşturan bir etkinliğe imza attı.

İBB Esenler Spor Kompleksi’nde düzenlenen organizasyonda Down sendromlu bireyler, basketbol gösteri maçı ve parkur yarışlarıyla keyifli anlar yaşadı.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Spor İstanbul’un koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Türkiye Down Sendromu Derneği de katılım sağladı.

Açılışın ardından düzenlenen basketbol gösteri maçının hava atışı, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk tarafından yapıldı.

Ailelerin de tribünden takip ettiği etkinlikte, gösteri maçının ardından parkur yarışlarına geçildi. Gün boyunca süren aktivitelerde Down sendromlu bireyler hem spor yaptı hem de sosyal bir ortamda bir araya gelme imkânı buldu. Organizasyon, katılımcılara özel hazırlanan madalyaların verilmesiyle sona erdi.

SPORLA DAHA GENİŞ KATILIM HEDEFİ

İBB ve Spor İstanbul, engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 39 farklı tesiste, 10 branş ve çeşitli disiplinlerde sunulan hizmetlerle her yaştan engelli birey sporla buluşturuluyor. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 8 bin engelli bireyin bu hizmetlerden yararlandığı, toplam katılımın ise 160 bine ulaştığı belirtildi.

FARKINDALIK VE VERİ

Down sendromu, 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması sonucu ortaya çıkıyor. Birleşmiş Milletler, bu nedenle 21 Mart’ı Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan etti.

Dünya genelinde 6 milyondan fazla Down sendromlu birey bulunduğu ifade edilirken, her 1.000 ila 1.100 doğumdan birinde Down sendromu görüldüğü belirtiliyor. Türkiye’de ise yaklaşık 100 bin Down sendromlu bireyin yaşadığı tahmin ediliyor.