İBB’den fırtına açıklaması: İlçelerin yağış verileri paylaşıldı

İstanbul’da fırtınanın etkisinin azaldığı ancak sağanağın devam ettiği belirtilen İBB açıklamasında, ilçelere düşen yağış miktarları da paylaşıldı.

İstanbul'da öğleden önce başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı.

İstanbul büyükşehir Belediyesi, kentte en çok yağış alan ilçelerin verilerini açıkladı.

“Şehrimizde etkili olan fırtına gücünü kaybederken, kuvvetli yağış hem Avrupa Yakasında hem de Anadolu Yakasında devam etmektedir” denilen İBB açıklamasında şu veriler paylaşıldı: “Şuana kadar en fazla yağış metrekareye Sarıyer 76 mm, Şişli 71,2 mm, Beylikdüzü 60,2 ve Çatalca’da 59,9 mm ölçülmüştür.”

Açıklamaya şu grafik de eklendi:

Olası olumsuz durumlar için ekiplerin hazır oldukları belirtilen açıklamaya “ALO 153 Çözüm Merkezimiz aktif görev başında” notu düşüldü.