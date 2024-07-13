İBB’den gençlere tercih desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlere bu yıl da ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. İstanbul’da 22 meydanda kurulacak merkezlerde uzmanlar ve eğitmenler, 17 Temmuz’dan itibaren 10.00 ve 19.00 saatleri arasında gençlerin en doğru tercihi yapmaları için destek olacak. Meydanlara gelemeyenler Alo 153 hattından da destek alabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz’da erişime açılmasıyla birlikte gençlerde üniversite tercihi heyecanı başlayacak. İBB, geleceklerini inşa edecekleri mesleklere yönelmelerini sağlayacak olan üniversiteleri ve bölümleri tercih etmeleri noktasında bu yıl da gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek.

“Tercih merkezleri Temmuz’dan itibaren açık”

YKS’ye giren gençlerin puanlarına, sıralamalarına, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre kendilerine en uygun üniversiteyi seçebilmeleri amacıyla İstanbul’un 22 meydanında İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi yer alacak. Her sınav sonrasında yaklaşık 70 bin gence rehberlik eden İBB’nin Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri bu yıl 17 Temmuz’dan itibaren 10.00 ve 19.00 saatleri arasında öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarına katkı sağlayacak.

“22 Meydanda 175 PDR uzmanı doğru tercih için destek olacak”

22 merkezde bu yıl 175 PDR uzmanı ve eğitmen kadrosuyla gençlere ihtiyaç duydukları desteğin verilmesini sağlayacak olan İBB, sabit hizmet noktalarının yanında Çözüm Merkezi Alo 153 ile İstanbul’un tamamına ve 0212 153 00 00 numaralı telefon ile Türkiye’nin her yerine ücretsiz danışmanlık hizmetini ulaştıracak.

“5 Yılda 217 bin 405 gence danışmanlık desteği”

Ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti ile 2019’dan bu yana sınava giren 217 bin 405 gence katkı sağlayan İBB bu yıl tercih döneminde şu meydanlarda olacak:

Avrupa Yakası

Bağcılar Meydan, Bahçelievler Şirinevler Meydan, Bakırköy Meydan, Beylikdüzü Meydan, Beyoğlu Taksim Meydan, Beşiktaş Meydan, Esenler Meydan, Esenyurt Meydan, Fatih Aksaray Meydan,Gaziosmanpaşa Meydan, Silivri Meydan,Sultangazi Meydan, Şişli Meydan

Anadolu Yakası

Ümraniye Meydan, Üsküdar Meydan, Beykoz Meydan, Çekmeköy Meydan, Kadıköy Meydan, Kartal Meydan, Pendik Meydan, Sultanbeyli Meydan, Şile (Yeryüzü Pazarı)