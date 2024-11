İBB’den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nı kamuoyu ile paylaştı. İmamoğlu ‘‘Buradan bu sözü hepinize veriyorum: Daima kadınlar ve çocuklar ilk önceliğimiz olacaktır, daima sizlerin yanında olacağız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz, İBB yanınızda, yanı başınızda olacak. Kadınların hak ettikleri şiddetsiz ve güvenli yaşamı yaşamaları için gayret içinde olacağız. İBB ve TBB Başkanı olarak; ne yapabiliyorsam, elimden ne geliyorsa, daha fazlasını yapacağım. İstanbul’da şiddete maruz bırakılan hiçbir kadın, hiçbir çocuk, kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin istiyoruz. Şiddet gören her kadının, her çocuğun sesini duyacağız, her koşulda koşa koşa onların yanında olacağız” dedi.

Eylem planında geçmiş dönemdeki icraatlar hatırlatılırken bir sonraki dönem için de hedefler paylaşıldı. Buna göre kadın sığınma evleri, ücretsiz HPV aşısı hizmeti, 40 yaş üstü mamografi ve 50 yaş üstü kemik ölçümü destekleri ve ‘Kızlar okusun diye’ projesi İBB’nin ajandasında yer aldı.

İmamoğlu, ayrıca “Yapılan yalan yanlış algı operasyonlarına aldırmadan, 2011’de tüm siyasi partilerce, TBMM’de oy birliği ile onaylanan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi, devletimizin, tüm kurumlarımızın kadına yönelik şiddete ‘sıfır tolerans’ mesajıdır ve bu yüzden ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ demekten imtina etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.