İBB’den kadınlara spor desteği: "1 TL’ye nefes alacağımız alan yaratıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadınların spor alanlarına erişimini artırmayı hedefleyen “Kadınlara Özel Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği” kampanyasının lansmanı, Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, İBB yöneticileri, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile çok sayıda davetli katıldı.

Uygulamadan yararlanan ev kadınları, emekli kadınlar ve anneler ise BirGün’e yaptıkları değerlendirmelerde, sporun hayatlarına girmesiyle birlikte hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etti. Kadınlar, ev içi bakım yükü ve ekonomik koşullar nedeniyle spora erişimin uzun yıllar mümkün olmadığını belirterek, “Ev, çocuk, eş, temizlik, iş derken kendimize vakit ayıramıyoruz. İBB’nin sağladığı bu hizmetle ekonomik durumumuz iyi olmasa bile spor yapabiliyor, hayatın koşuşturmacasında nefes alabiliyoruz” dedi.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

İBB, geçtiğimiz yıl emekliler ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara gündüz seanslarında 1 TL’ye spor yapma olanağı sağlamıştı. Yeni kampanyayla birlikte bu uygulamanın kapsamı kadınları da içine alacak şekilde genişletildi.

Yeni yılla birlikte SGK ve Bağ-Kur güvencesi bulunmayan kadınlar ile Anne Kart sahibi kadınlar; yüzme, fitness ve grup egzersizi branşlarının gündüz seanslarından yalnızca 1 TL karşılığında yararlanabilecek. Akşam seanslarında ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

ÖĞRENCİ İNDİRİMİ SÜRÜYOR

İBB’nin öğrenciler için başlattığı spor destekleri de sürüyor. Kent genelinde 31 ilçede bulunan 74 tesiste, 34 branşta uygulanan yüzde 50 öğrenci indirimi kampanyasının 2026 yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

YÜZ BİNLERCE KULLANIM

Belediye verilerine göre 2025 yılı boyunca 14 bin emekli ve 65 yaş üstü yurttaş, 1 TL’lik spor kampanyasından toplam 275 bin kez yararlandı. Öğrencilere yönelik yüzde 50 indirim uygulamasından ise 137 bin 400 kişi, 1 milyon 485 bin kez faydalandı.

FİZİKSEL AKTİVİTE 3 KAT ARTTI

İBB’nin spor politikalarının kent genelindeki etkisine de dikkat çekildi. 2019 yılında İstanbul’da yüzde 13 olan fiziksel aktivite oranının bugün yüzde 37’nin üzerine çıktığı kaydedildi. Belediye, 74 spor tesisinin yanı sıra 300’ü aşkın açık alanda düzenlediği ücretsiz ve düşük maliyetli etkinliklerle İstanbulluların spora erişimini artırmayı hedefliyor.

“Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği” kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgilere online.spor.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.

“EVDE KENDİME VAKİT BULAMIYORDUM”

Üç çocuk annesi emekli Gülşen Barışlı, sporun hayatındaki değişimi BirGün’e anlattı: “Üç tane çocuğum var. Senelerce çocuklar küçük olduğu için spora gidemedim. Evim Silivrikapı Buz Pisti’ne yakın ama yine de vakit ayıramıyordum. Şimdi birkaç senedir düzenli gidiyorum. Hem diyet yapıyorum hem sporla kilo verdim. Emekli kontenjanından yararlanıyoruz, 12 seans için 12,5 lira ödüyoruz. Normalde bu seanslar 500 liraydı.”

Sporun yalnızca bedensel değil, psikolojik olarak da iyileştirici bir etkisi olduğunu söyleyen Barışlı, arkadaşlarıyla sosyalleşmenin kendisi için artık çok önemli olduğunu vurguladı.

Gülşen Barışlı

“ORAYA GİDİNCE KAFAN BOŞALIYOR”

2010 yılından bu yana spor yaptığını belirten ve Kağıthane’de yaşayan bir ev hanımı da BirGün’e yaptığı değerlendirmede, bu yıl ilk kez 1 TL’lik uygulamadan yararlandığını söyledi. 50 yaşında olduğunu aktaran Fatma Faraz, bugüne kadar pek çok branşla ilgilendiğini ifade etti: "Buraya gelince kafanın içi boşalıyor. Evdeki bütün sorunları geride bırakıyorsun. Sadece spora odaklanıyorsun. Psikolojik olarak çok iyi geliyor. Evin bana 20 dakika yürüme mesafesinde olması da büyük avantaj. Burası kadınlar için gerçek bir nefes alanı.”

Fatma Faraz

“SPOR GÜNÜMÜN MERKEZİ OLDU”

56 yaşındaki emekli Hatice Erkan da uzun süredir Spor İstanbul tesislerinden yararlandığını söyledi. 2017’den bu yana tesislere gittiğini, yaklaşık iki yıldır 12,50 TL’lik seans uygulamasından faydalandığını belirten Erkan, sporun hayatındaki yerini şöyle tarif etti: “Spor artık benim için bir öncelik. İBB ve Spor İstanbul bu anlamda yolumu açtı.”

Hatice Erkan

Açık alan etkinliklerine de düzenli olarak katıldığını ifade eden Erkan, kadınlara şu çağrıyı yaptı: “Ev kadınları ve emekliler çoğu zaman evden çıkamıyor, sosyal hayattan kopuyor. Bu imkânı değerlendirmek gerekiyor. Ben değerlendiriyorum.”