İBB’den 'Şişli’nin Kanal İstanbul’una beton bariyer

Şişli Belediyesi’nin mühürlediği “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan rezerv yapı alanında bu kez de İBB ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü adım attı. İBB ekipleri, inşaat alanına araç giriş ve çıkışlarını beton bariyer koyarak engelledi.

CHP’li Şişli Belediyesi’nin mühürlediği “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan 24 bin metrekarelik rezerv yapı alanında bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü devreye girdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü, projede ulaşım açısından gerekli olan UTK kararının alınmadığını belirledi.

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı gereği İBB ekipleri, dün Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan inşaat alanına araç giriş ve çıkışlarını beton bariyer koyarak engelledi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NİN MÜCADELESİ KARŞILIK BULDU

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de konuya ilişkin Şişli Belediyesi’nin başvurusu üzerine ilgili inşaat şirketine bir yazı gönderdi. İl Müdür Yardımcısı Yalçın Türkoğlu imzalı 10 Mayıs 2025 tarihli yazıda “10619 ada 3 parsel sayılı taşınmazda herhangi bir inşai faaliyette bulunulmaması, ayrıca yapının ruhsata uygun hale getirilmesi veya proje tadiline ilişkin gerekli işlemlerin ivedilikle yapılarak tarafımıza sunulması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün söz konusu kararında aynı firmanın rezerv yapı alanının karşısında bulunan ve yapımı devam eden 10628 ada 1 parseldeki inşaat projesine ilişkin kararı da dikkat çekti. Buna göre “Şantiye Giriş-Çıkışı Geçici Sirkülasyon Projesi’nin İptali” kararı gereğince ilgili inşaat alanının giriş ve çıkışına da beton bariyerler konuldu.

MURAT KURUM'UN İMZASIYLA REZERV ALAN İLAN EDİLDİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim öncesinde 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla 6306 sayılı kanun kullanılarak 24 bin metrekarelik alanan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla rezerv yapı alanı ilan edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Göreve geldiğinde, “Bu çevre katliamına izin vermeyeceğim” diyen Başkan Şahan, rezerv yapı alanındaki inşaatta usulsüzlükleri ve kente vereceği hasarı gözler önüne sermişti.