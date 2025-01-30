İBB’den sömestre özel ücretsiz müze gezisi

Kültür Sanat Servisi

İBB Kültür AŞ, sömestr tatiline özel 2 Şubat’a kadar Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk’te 18 yaş ve altı tüm gençleri ücretsiz ağırlıyor.

Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk’te geçerli olmak üzere 2 Şubat’a kadar sürecek olan ücretsiz bilet kampanyası 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor.

T.C. vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor.