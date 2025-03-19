İBB’den soruşturmaya ilişkin açıklama: Dezenformasyona itibar etmeyin

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı, iki ayrı soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, kamuoyunda dolaşan sahte haber ve sosyal medya paylaşımlarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, sahte sosyal medya hesapları ve bazı haber kanalları üzerinden dezenformasyon yapıldığı, yurttaşların yalnızca kurumun resmi açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzla ilgili yürütülen dezenformasyon çalışmalarına karşı gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Üretilen tüm sahte içeriklere karşı hukuk birimlerimiz suç duyurusunda bulunacak ve kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan süreçle ilgili gelişmelerin sadece resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı bildirilen açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olunması istendi.