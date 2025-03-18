İBB’den tramvay hatlarına ücretsiz internet

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ücretsiz ve sınırsız interneti tramvaylara taşıyor. İBB Wi-Fi hizmeti, T1 (Bağcılar-Kabataş), T4 (Topkapı-Mescid-i Selam) ve T5 (Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı) tramvay hatlarında devreye alındı.

İBB, dijital dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Toplu taşımada internet erişimini daha kolay ve hızlı hale getirmek amacıyla, T1 (Bağcılar-Kabataş), T4 (Topkapı-Mescid-i Selam) ve T5 (Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı) tramvay hatlarında ücretsiz ve sınırsız İBB Wi-Fi hizmeti devreye alındı. Günde yaklaşık 1,5 milyon kişinin kullandığı bu hatlarda, yolcular kesintisiz internet hizmetini alabilecek. İBB Wi-Fi hizmetine “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden erişim sağlanabilecek.

“203 vagon, 406 erişim noktasında başladı”

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İSTTELKOM AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, yoğun kullanım altında bile yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. 203 vagona yerleştirilen 406 erişim noktası sayesinde yolcular, yolculukları boyunca internet bağlantısını kesintisiz sürdürebilecek. Ücretsiz internetin ilerleyen dönemlerde metro ve otobüslerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“İBB Wi-Fi 6 milyon kullanıcıya hizmet veriyor”

Teknolojiyi herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan İBB, kent genelinde toplam 13 bin erişim noktasında yaklaşık 6 milyon kullanıcıya ücretsiz internet hizmeti veriyor. İstanbullular, ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetine “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden kolayca erişebiliyor.