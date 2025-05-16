İBB’den yeni "yalanlar ve gerçekler" açıklaması: "1,5 milyar lira zarara uğratıldı" iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İBB'nin hafriyat ve döküm işleri tekel haline getirildi, İBB aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldı" iddiasına yanıt verildi.

İBB'nin açıklamasında ihale yükümlülükleriyle ilgili devletin ilgili kurumlarının bilgisinin ve onayının olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamanın tamamı şöyle:

"Yalan: İBB'nin hafriyat ve döküm işleri tekel haline getirildi, İBB aylık 1,5 milyar lira zarara uğratıldı yalanı

Gerçek: Cebeci Maden Bölgesi içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) tarafından 20/06/2018 tarihinde Çevre Koruma ve Alt Yapı Yatırımları Projesi Yapım İşi ihalesi İSFALT A.Ş tarafından kazanılmış olup, Şirketimiz ihale konusu yükümlülüklerini MAPEG onaylı proje kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Valilik Yatırım İzleme Komisyonuna bağlı Maden Komisyonu ve ilgili tüm idarelerin bilgisi ve onayı dahilinde yerine getirmiştir. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş bir döküm faaliyeti olmadığı gibi Şirketimizin 3. Kişi veya kurumlara döküm izni verme yetkisi de mevcut değildir."