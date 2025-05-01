İBB’den yeni “yalanlar ve gerçekler” açıklaması: 2 iddiaya yanıt verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İSKİ, yetkisi dışında Arnavutköy’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilen konutlar hakkında yıkım kararı aldı" ve "proje su kaynaklarına zarar vermeyecek, bu şekliyle plan, yönetmelik ve imar planı çerçevesinde ilerliyor" iddialarına yanıt verildi.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yalan 1: İSKİ, yetkisi dışında Arnavutköy’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilen konutlar hakkında yıkım kararı aldı.

Gerçek 1: Sazlıdere Barajı, İstanbul’a içme suyu temin edilen önemli bir su kaynağıdır. Sazlıdere baraj havzası, İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği’ne göre koruma altına alınmış bir su kaynağı olarak yer almaktadır. Baraj havzası, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda korunmaktadır. Proje alanı Sazlıdere baraj havzasının maksimum, mutlak, kısa ve uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır. Yönetmelik hükümleri gereği bu alanlarda kalan yerlerde konut, prefabrik yapı, ahşap, baraka gibi taşınabilir yapı dahil hiçbir yapılaşmaya izin verilmemektedir. İstanbul il sınırları içerisinde mevcut çevre düzeni planları, İSKİ görüşlü imar planları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan imar planlarının esas alınması gerekmektedir. Söz konusu proje ve dayanağı imar planları için İSKİ’den alınmış olumlu bir görüş yoktur. Ayrıca imar mevzuatı doğrultusunda verilmiş ruhsatları da bulunmamaktadır. Göl mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında yapılaşma yasağı bulunan alanda konuşlandırılan şantiye türü prefabrik yapılar tespit edilmiş ve İSKİ yıkım programına alınmıştır. İSKİ tarafından Sazlıdere Barajı’nda yapı yasağı bulunan alanlarda bugüne kadar 409 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir.

Yalan 2: Proje su kaynaklarına zarar vermeyecek, bu şekliyle plan, yönetmelik ve imar planı çerçevesinde ilerliyor

Gerçek 2: Sazlıdere Barajı’ndan İstanbul’a yılda yaklaşık 55 milyon metreküp içme suyu sağlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranı (maksat) %100’den %0’a indirilmiştir.

Barajdan hiç su temin edilemediği, kullanım oranının %0 olduğu durumda özellikle suya olan talebin zirve yaptığı kurak dönemlerde mevcut kaynaklar üzerinde ciddi bir baskı oluşacaktır.

Barajın devre dışı kalması durumunda, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinin belirli kesimlerinde ciddi su sıkıntıları yaşanması kaçınılmazdır. Sazlıdere Barajı’ndan su alınamaması halinde kış aylarında 270 bin kişinin, yaz aylarında ise yaklaşık 790 bin kişinin susuzluktan doğrudan etkilenmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, 2009 Yılında Danıştay Sulh Protokolü ile İSKİ’ye devrolan Sazlıdere Barajı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na senede bir kez 1 milyon 536 bin 524 dolar ödeme yapılmaktadır. 2010 yılından başlamak üzere 15 yılda yaklaşık 23 milyon dolar ödeme yapılmıştır. Ödemeler 2039 yılına kadar sürecek olup toplam 30 yıl vadelidir. Bu bağlamda mülkiyeti, finansmanı yapan İSKİ’ye ait olan bir su kaynağının kullanım dışı kalması büyük bir yanlışlıktır."