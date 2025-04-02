İBB’den yeni “yalanlar ve gerçekler” açıklaması: 3 iddiaya yanıt verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada yalan olduğu belirtilen 3 iddiaya yanıt verildi.

İBB tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"YALAN 1: İBB tarafından Bayrampaşa’da başlatılan kentsel dönüşüm projesinin 2. Etabı 5 yıldır tamamlanamadı.

GERÇEK 1: Bayrampaşa İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 1. Etap projesinde 2269 konut birimi, 192 ticari birim, 8 home ofis ve 4 adet de yönetim birimi ile birlikte toplamda 2473 bağımsız birim üretilmiştir. Üret-aktar-boşalt yöntemiyle devam eden projede 1. Etabın doğusunda, 2. Etap olarak belirlenen alanın Rezerv Yapı olarak ilan edilmesi talebimiz Mayıs 2023’te Bakanlığa iletilmiş; 18.12.2023 tarihinde 2. Etap “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiş ve eş zamanlı olarak imar plan çalışmaları başlamıştır. İBB Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar planları, 12.05.2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmiş; Bakanlığın talepleri doğrultusunda revize edilen planlar tekrar 5.12.2024 tarihinde Bakanlığa iletilmiştir. Planların onay süreci devam etmektedir. İmar planlarının onaylanmasının ardından proje çalışmaları hızla sonuçlanacak ve uygulama aşamasına geçilebilecektir. Tüm bunların yanı sıra 2. Etapta hak sahiplerine ait toplam 475 adet binadan (2457 bağımsız birim) tahliye edilmiş olan 318 adet binaya (1843 bağımsız birim) ilişkin yıkım işlemlerine başlanarak 222 adet bina yıkılmıştır. Diğer yapıların yıkım ruhsatlarının tamamlanması sonrasında yıkım işlemlerine devam edilecektir. Geriye kalan yapılara ilişkin tüm bağımsız birimlerde %100 uzlaşma, yıkım muvafakatı, tahliye, asbest tespit, söküm-bertaraf işlemlerinin tamamlanması durumunda yıkım işlemleri tamamlanacaktır.

Bayrampaşa İsmetpaşa mahallesinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için de 2. Etapta gerçekleşecek projeden yararlanmak isteyen hak sahipleri için halihazırda 1. Etapta bulunan rezerv konutların geçici tahsisine karar verilmiştir. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 1. Etaptan toplam 162 adet dairenin, geçici konut olarak vatandaşlara teslim edilmesi kararlaştırıldı ve evraklarını tamamlayan hak sahiplerine anahtar daire teslimleri başladı, diğer hak sahipler için süreç devam etmekte. Yine İBB Meclisi tarafından 12.09.2024 tarihinde geçici konuttan yararlanmayacak hak sahiplerine kira yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. 1. Etap projesinde uzlaşma sağlanamayan 100 hak sahibi ile görüşülerek 2. Etap projesi ile uzlaşma sağlamaya yönelik tahsis edilen geçici konutlar için hak sahiplerinden toplamda 76 adet dilekçe alınmıştır. Alınan 26 adet dilekçeye istinaden 27 adet tahsis konut ön sözleşmesi yapılmış ve 30 adet anahtar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Hak sahiplerinin kira yardımı almak istediğini belirtilen 2 adet dilekçe vardır. Kira yardımı talebinde bulunulan bu 2 dilekçe ile ilgili de bağımsız bölümün tespiti ve evrak temini süreci sürdürülmektedir.

Geçici konut tahsisine yönelik diğer hak sahipleri ile ise evrakların tamamlanması ya da tapuda yer alan şerh/beyan/ipotek kaldırılması, daire gösterimlerinin yapılması işlemlerine devam edilmektedir.

"İSPARK PLAKALARI FİŞLİYOR YALANI"

YALAN 2: İSPARK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan resmi ve sivil araçların plakasını istedi yalanı.

GERÇEK 2: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi uyarınca Belediye Meclisinin 11.10.2023 tarih ve 990 sayılı kararı ile İstanbul genelindeki İBB’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardaki otoparkların işletilmesi işi İSPARK AŞ’ye verilmiştir. Otoparklardan ücretsiz ve avantajlı yararlanma hakkı her yıl, ilgili Meclis Kararı ile onaylanan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü Otopark Ücret Tarife Dipnotları ile belirlenmektedir.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan hizmet araçlarının görevlerini daha etkili ve verimli bir şekilde devam edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla otopark sistemine kayıt talebi ile İSPARK’a bildirilen plakalar; İBB Ücret Tarife Dipnotları Madde 6.4. gereğince otomasyon sistemine tanımlanmakta ve bir sonraki güncelleme talebine kadar ilgili plakaların İSPARK otoparklarından ücretsiz şekilde yararlanması sağlanmaktadır.

Keza gizli görev kapsamında kullanılan sivil tahsisli emniyet plakalarının kayıt işlemlerinde, Sivil Plaka Tahsis Belgesinin de yer aldığı resmi talebin, yetkililerce ıslak şekilde imzalanmış ve mühürlü olması şartı aranmaktadır.

Bu çerçevede tüm bu kayıtlar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere cari mevzuat ve yönergelerle belirlenmiş kurallar doğrultusunda işlenmekte; güncelleme planları ile belirlenmiş sürelere bağlı olarak kayıt yenileme ve güncelleme kontrolleri yapılmaktadır.

"İBB KAYNAKLARINI ARAÇLARA DOLDURUP SÜRÜCÜSÜZ YÜRÜTMÜŞLER YALANI"

YALAN 3: Metro İstanbul A.Ş ve İYA Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi görünürde açık usulle yapılan ihalelerinde, Rasim Kaya'nın sahibi olduğu Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine "kontrollü bir süreç" sonunda "verildiği" iddia ediliyor. Konu ile ilgili bazı CHP'lilerin iddialarını destekleyen kimi belge ve görüntülerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunduğu belirtiliyor.

GERÇEK 3: Metro İstanbul’un 13.01.2025’te Elektronik Kamu Alım Platformu EKAP üzerinden ilan ettiği süreli araç kiralama ihalesi, Kamu İhale Kanunu Md.19’a göre Açık İhale yöntemiyle 20.02.2025’te gerçekleştirilmiştir.

Bu Açık İhalede 38 firma ihale dokümanlarını incelemiştir. İstekli firmaların verdikleri teklifler İhale Komisyonu tarafından incelenmiş ve alınan Komisyon Kararı EKAP’a yüklenmiştir. Bu karar, ihaleye katılan tüm firmalara açıktır.

İYA Danışmanlık ve Ticaret AŞ, 12.11.2024 tarihinde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ilan ettiği araç kiralama ihalesi ise Kamu İhale Kanunu Md. 19’a uygun olarak, Açık İhale yöntemiyle 20.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu açık ihalede 14 firma, ihale dokümanlarını incelemiştir. İstekli firmaların verdikleri teklifler ihale komisyonu tarafından incelenmiş ve alınan İhale Komisyon Kararı EKAP’a yüklenmiştir.

Bu karar, ihaleye katılan tüm firmalara tebliğ edilmiştir. İhalenin uygulanması ve İhale Komisyon Kararı açısından herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığından firma ile sözleşme imzalanmıştır."