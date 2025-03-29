İBB’nin büyük suçu açığa çıktı: Makyol, Kolin ve Şenbay liste dışı

İBB, 31 Mart 2014 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında toplam 24 bin 333 ihale sözleşmesine imza attı. AKP dönemini kapsayan 2014-2019 döneminde imzalanan sözleşmelerin bedeli, 85 milyar 370 milyon 660 bin TL oldu. İhalelerdeki kamu lehine indirim oranı ortalaması ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

İBB’nin Mart 2014 ile Mart 2019 döneminde gerçekleştirdiği toplam 85,3 milyar TL’lik ihalenin şirketlere göre dağılımı da dikkati çekti. AKP iktidarlarında aldıkları kamu ihaleleri ile gündeme gelen şirketlerin 2014-2019 döneminde İBB ihalelerine damgasını vurduğu öğrenildi.

TANIDIKLAR ZİRVEDE

Kamu İhale Kurumu’nun verileri, Mart 2014 ile Mart 2019 arasında İBB'den en maliyetli ihaleleri, Makyol İnşaat’ın aldığını ortaya koydu. Makyol’un ardından ikinci sırada Kalyon İnşaat, üçüncü sırada ise Bayburt Grubu şirketi Şenbay Madencilik geldi. Şirketlerin AKP’li dönemini kapsayan 2014-2019 döneminde İBB’den aldığı ihalelerin maliyetleri ise şöyle sıralandı:

• Makyol İnşaat: 8 milyar 721 milyon 649 bin TL

• Kalyon İnşaat: 3 milyar 916 milyon 251 bin TL

• Şenbay Madencilik: 969 milyon 114 bin TL

KOLTUK DEĞİŞİMİ

Türkiye Mart 2019’da yerel seçimlere gitti. Bu kapsamda CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu seçimi kazansa da YSK kararı ile seçim, iptal edildi. Haziran 2019’da tekrarlanan seçimleri de kazanan İmamoğlu, İBB Başkanlığı koltuğuna oturdu.

REKABETÇİ İHALELER

Haziran 2019 itibarıyla İBB ihalelerinde belediye lehine fiyat avantajının arttığı belirlendi. Buna göre, 2019-2024 döneminde imzalanan toplam 25 bin 758 ihale sözleşmesinin bedeli 204 milyar 559 milyon 156 TL olurken ihalelerdeki kamu lehine indirim oranı ortalaması yüzde 18 olarak kaydedildi.

Makyol, Kolin ve Şenbay’ın ilk üçten düştüğü İBB ihalelerinde ilk üç sıra, İstanbul Enerji Sanayi, İstanbul Ağaç Peyzaj ve İstanbul Şehir Hatları Turizm şirketlerinden oluştu. Şirketlerin üçünün de İBB iştiraki olması, belediyenin mal ve hizmet alım ile yapım işlerini büyük oranda kendi imkanlarıyla yaptığını gözler önüne serdi.