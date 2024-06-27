İBB’nin dev ihalesi Albayrak Grubu’na verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 626 milyon TL’lik araç kiralama ihalesini Yeni Şafak’ın da sahibi olan Albayrak Grubu’na verdi. Pazarlık usulü ile düzenlenen ihale kapsamında, 3,5 aylığına araç kiralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca liralık bir ihalesini daha Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Grubu’na verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 7 Haziran tarihinde “Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” adıyla ihale düzenledi.

13 Haziran’da imzalanan sözleşme ile ihalenin 626 milyon TL bedelle Yeni Şafak’ın da sahibi olan Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm Taşımacılık Şirketi’ne verildiği açıklandı. İhale kapsamında Albayrak Grubu’ndan 3,5 aylığına araç kiralanacağı ifade edildi.

Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “adrese teslim ihale” olarak yorumlanıyor.

“YÜRÜ YA KULUM” DENDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve tam 21 ayrı alanda iş yapan Albayrak Holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor.

Holdinge bağlı şirketlerin son yıllarda kamudan aldığı yüzlerce ihalenin toplam bedeli milyarlarca lirayı bulurken Albayrak Holding, özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikaları ile kâğıt fabrikası gibi birçok fabrikayı da satın aldı.

Albayrak Kardeşler’in adı ilk kez, 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik geçiş sistemi Akbil’deki usulsüzlük soruşturmaları sırasında ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Organize Suçlar Şubesi, Albayrak’ın ortaklarından Ahmet Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 58 kişiyi gözaltına aldı, şirketin bütün evraklarına el koydu.