İBB’nin itiraz ettiği, Bakanlık’ın onay verdiği madende göçük

Gökay BAŞCAN

Başta İSKİ olmak üzere İBB’nin kurumlarının itirazına rağmen kapasite artışına 9 gün önce onay verilen İstanbul Çatalca’daki kum ocağında göçük meydana geldi. Atık suların biriktiği balçık içinde kalan bir işçi hayatını kaybetti. İşçinin canına mâl olan maden projesinin kapasite artışına İBB’nin itirazlarına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği onay verildiği ortaya çıktı. Karanfil Mining adlı şirket, kapasite artışıyla 41 bin ağaç kesecek.

Çatalca’nın Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki göçme sonucu iş makinesi atık suların biriktiği alana düştü. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. İş makinası operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekipler çalışma yürüttü. Ancak işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

9 GÜN ÖNCE ONAY

Kuzey Ormanları ve su kaynaklarını tehdit eden şirketin kapasite artışına 21 Temmuz’da onay verildi. 97 milyon 415 bin TL bedelli projeyle mevcut 23,17 hektarlık ÇED alanına 75,91 hektarlık yeni alan eklendi. Toplamda 99,08 hektar büyüklüğündeki alanın tamamı ise orman. Kapasite artışıyla birlikte İstanbul’un su kaynaklarından olan ve Kanal İstanbul projesi nedeniyle tehdit altındaki Terkos Gölü de tehdit altında.

41 BİN AĞAÇ KESİLECEK

ÇED dosyasına göre alanda en az 41 bin 751 meşe ve gürgen ağacı kesilecek. Projeye İBB’ye başlı Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ve İSKİ’nin olumsuz görüşüne rağmen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi.

İSKİ verdiği olumsuz görüşte şu ifadelere yer verdi: “ Talep alanı kısmen Terkos Barajı uzun mesafeli koruma alanında kalmakta olup imar planı sahası dışında bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu alan içerisinden Ayazma Deresi, Sınır Deresi ve bu derelere bağlanan çok sayıda vadi tabanı geçmektedir. Havza içinde yapılacak madencilik faaliyeti söz konusu dereler açısından risk oluşturmaktadır” dendi. Müdürlük yazısında, “Söz konusu talep sahalarında madencilik faaliyeti yapılması idaremizce uygun görülmemiştir” denildi.

MEGAKENTİ TEHDİT EDİYOR

Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü’nun görüşünde ise şöyle dendi: “Çatalca bölgesi uzun yıllardır süregelen madencilik faaliyetleri nedeniyle baskı altındadır. Bu proje, habitat kayıplarını artıracak ve İstanbul ekosistemine zarar verecektir.