İBB’nin “meme kanseri gözetim hizmeti” bu yıl da ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez geçen yıl mart ayında başlattığı “meme kanseri gözetim hizmeti”, bu yıl da 1 Temmuz’dan itibaren ücretsiz olarak yapılıyor. “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden ya da İBB’ye bağlı Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Tozkoparan Tıp Merkezi ile Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi Darülaceze Tıp Merkezi’ne giderek başvuruda bulunabilen hizmet için İBB, ücretsiz sağlanan tetkik imkânlarıyla kadınlara erken evrede meme kanseri teşhisinin konulmasını amaçlıyor.

Erken tanıyla iyileşme ve tedavi olasılığı yüksek olan meme kanseri, kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türü olarak biliniyor. Meme kanseri, kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce mamografiyle tespit edilebiliyor.

Kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kere genel cerrahi uzmanına muayene olması, mamografi çektirmesi, meme ultrasonografisi ve meme MR incelemesi yaptırması bu noktada büyük önem taşıyor.

1 TEMMUZ’DA BAŞLADI

İBB de Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tıp merkezlerinde, Meme Kanseri Farkındalığı projesi kapsamında “meme kanseri gözetim hizmeti” sağlıyor. İBB’ye bağlı Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Tozkoparan Tıp Merkezi ile Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi içerisindeki Darülaceze Tıp Merkezi’nde erken tanı amaçlı mamografi çekim hizmeti, bilateral meme doppler USG ve kontrastlı MR için ön değerlendirme ve yönlendirme gerçekleştirilmektedir. 1 Temmuz’da ücretsiz olarak başlayan mamografi ve diğer görüntüleme hizmetleri 20 Aralık 2024’e kadar sürecek.

ERKEN TANI HEDEFİ

İBB, bu projeyle kadın sağlığı ile kanser farkındalığının oluşmasını, vakaları hedeflenen orana düşürmeyi, ücretsiz sağlanan tetkik imkânlarıyla erken evrede meme kanseri teşhisinin konulmasını ve kadınların doğru zamanda sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini amaçlıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Söz konusu proje kapsamında farkındalık ve erken teşhisin sağlanması adına yapılacak başvurularda sosyal inceleme ya da ekonomik yoksunluk şartları aranmıyor. Programa eğer daha önce kendisi ya da yakınlarında bir meme kanseri vakası yoksa 40 yaş ve üzeri kadınlar başvurabilir. Ailede meme kanseri vakası yaşanmışsa da kadınlar yaş şartı aranmaksızın İBB’ye bağlı tıp merkezlerinden başvuruda bulunabilir. “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden başvuru formu doldurularak kayıt yapılabiliyor. Bu kayıtlar, yetkili tıp merkezleri tarafından değerlendirildikten sonra randevu oluşturuluyor. Randevu alan kişilere SMS yoluyla bilgilendirme sağlanıyor.

2023’TE 71 KADINA ERKEN TANI

İBB tarafından geçen yıl Meme Kanseri Farkındalığı projesi kapsamında 4 bin 42 kadına mamografi, meme doppler ve meme MR’ı gerçekleştirildi. 71 hastaya erken evre kanser tanısı konuldu ve tedavisi süren hastaların radyolojik kontrolleri yapıldı.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Meme kanserinin belirtilerinden biri, memede veya koltuk altında ele gelen kitledir. Bundan dolayı düzenli olarak evde meme muayenesi ile kitle olup olmadığı anlaşılabilir. Memede iki haftadan uzun süre ele gelen sertlik veya kitle, meme derisinde kalınlaşma, şişme, renk değişikliği, meme başında kalınlaşma, kızarıklık veya yara olması, memede veya meme başında içeri doğru çekinti olması, memenin şeklinde değişiklik, meme başında ortaya çıkan akıntı kanserin habercisi olabilir. Meme kanserinin en sık görülen belirtisi, memede ele gelen kitle olmasına karşın her kitle meme kanserinin habercisi olmayabilir. Memede kitle saptandığında muhakkak doktor muayenesi gerçekleştirilmeli ve gerekli tetkikler yapılmalıdır.

RİSKİ ARTIRAN ETKENLER

Meme kanserine yakalanma riskini artıran etkenler arasında şunlar yer alıyor:

Endüstriyel gıdaların daha çok tüketiliyor olması, kontrolsüz hormon ve ilaç kullanımı, stresli iş yaşamı, 50-70 yaş arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak, adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması, hiç doğum yapmamış olmak, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak, doğum yapmış olmak fakat bebeğini emzirmemek, obezite, fiziksel aktivite azlığı.