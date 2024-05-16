İBB’nin ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "HPV aşısı ücretsiz olacak" sözünü unuturken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ücretsiz HPV aşısı uygulamasını hayata geçirdi. Dünyada önlenebilir ölüm sebepleri içerisindeki serviks (rahim ağzı) kanserine yol açan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsüne karşı İBB’nin HPV aşısı uygulaması bugün itibarıyla başlayacak. Aşı, ilk etapta sosyoekonomik yoksunluk çeken kişilere uygulanacak. İstanbul’da ikamet eden 9 ila 26 yaş arasındaki bireylere ücretsiz uygulanacak aşı İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp Merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezleri’nde yapılacak.

Ücretsiz aşı uygulamasından yararlanmak isteyen yurttaşların, İBB’nin internet sitesinde yer alan form üzerinden başvuru yapması gerekecek. HPV aşısı, randevu sırasına göre uygulanacak. Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz yapılacak. Yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.

İMAMOĞLU DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz, ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.