İBB’ye çatarken kafa karıştı: Murat Kurum'a ekibinden müdahale

AKP’li Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun hedefleri hakkında verdiği oranı ekibinin müdahalesiyle değiştirdi.

Cumhur İttifakı’nın ortak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hedeflerini anlatırken kendince yanlış verdiği oranı ekibinin uyarısıyla değiştirdi.

Murat Kurum, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen "STK Temsilcileri-Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı. Burada İmamoğlu yönetimindeki İBB’yi hedef alan Murat Kurum, “Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde 87’sini gerçekleştirdiniz. Ama şu gerçek var ki, 31 Mart akşamı yüzde 100 o Saraçhane’den ayrılacaksınız” dedi.

Bu oranı veren Kurum’a ekibinden müdahale geldi. Ekibinden gelen not üzerine Kurum, “Arkadaşlar not yolladı. Ben ‘CHP’li İstanbul (İBB) yönetiminin verdiği sözlerin yüzde 87’sini tutturdu’ demişim galiba. Ya böyle bir şey olma ihtimali var mı? O tutmadığı traraf…” dedi.