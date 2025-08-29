İBB’ye de Beyoğlu Belediyesi’ne de sormadılar: Haliç’in kıyısında yeni imar planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Haliç’in kıyısındaki kamu alanı için yeni bir imar planı hazırladı.

Beyoğlu’na bağlı Camiikebir Mahallesi sınırlarında yer alan ve Haliç’in kıyısında otopark olarak kullanılan 4 bin 268 metrekarelik kamu arazisi için yeni imar planı hazırlandı.

Yeni imar planıyla kamu arazisi “Resmi kurum alanı (müze)”den “Kültürel tesis alanına” dönüştürüldü. Araziye 17 buçuk metre yüksekliğe kadar bina inşa edilebileceği belirtildi.

Plan değişikliğinin gerekçesi "Önerilen dönüşüm, alanın fiziksel, çevresel ve sosyal potansiyelini daha verimli kullanmayı; tarihsel kimliğiyle bütünleşen ancak donatı açısından eksik kalmış bir kentsel dokuyu, toplumsal bütünleşmeyi destekleyen, katılımcı ve erişilebilir bir kamusal odağa dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, kültürel tesis işlevi yalnızca bir yapısal öneri değil, aynı zamanda kentli haklarının güçlendirilmesi ve kent belleğinin yaşatılması açısından da stratejik bir müdahaledir" ifadeleriyle açıklandı.

İmar planı raporunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi’nden görüş almadığı da görüldü.