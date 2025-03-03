İBB’ye polis operasyonu: Medya A.Ş’ye ait bilgisayara el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Medya AŞ'ye düzenlenen polis operasyonunda muhasebe kayıtlarının bulunduğu bir bilgisayara el konuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'siyasi yasak' ve 'sahte diploma' soruşturmaları sürerken bu kez de belediye iştiraki Medya AŞ. hedef alındı.

AA'nın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'nin iştiraki İstanbul Medya AŞ'ye geldi.

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayara, "suç delillerinin elde edilmesi amacıyla" el koydu.

Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.