İBB’ye üçüncü operasyon: Baskılarınız bizi yıldıramayacak

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 3. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonu, önceki iki operasyonu yapan emniyetin değil jandarmanın gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Operasyona tepki gösteren CHP yöneticileri, süreci “hukuksuzluk ve siyasi baskı” olarak nitelendirdi. Ali Mahir Başarır, “Yargı mafya gibi davranıyor” derken, Burhanettin Bulut ise operasyonu “sindirme ve gözdağı” girişimi olarak değerlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Savcılığın emniyet yerine kolluk olarak Jandarmayı kullanması bir ilk" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık’ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ilişkin olarak yapılan açıklamada; "22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı operasyon kapsamında hedef şahıslar olarak belirlenmiş ve ilgililer hakkında gözaltı- arama el koyma inceleme kararları verilmiştir" denilmişti. İkinci dalga operasyonda, aralarında Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun da bulunduğu 18 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

TEPKİ YAĞDI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonunda 22 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Günaydın, "Savcılığın emniyet yerine kolluk olarak Jandarmayı kullanması bir ilk. Bu tahkikat evrakının bölünmesi anlamına geliyor mu? Fezlekeyi kim hazırlayacak? Sorular bunlar, yanıtlar er geç ortaya çıkacak" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, "Meşruiyetini kaybetmiş azınlık iktidarı iyice zıvanadan çıktı. Ancak dikiş tutmuyor, tutmayacak bunca yanlış iş, hukuksuz karar, kendileri de biliyorlar. Ne yaparsanız yapın, buradayız. Ekrem Başkanımızı, yol arkadaşlarımızı, gençlerimizi alacağız" açıklamasında bulundu.

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HERKESİ YALANCI ŞAHİTLİĞE ZORLUYORLAR

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonun ardından açıkla yaptı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada Ekrem İmamoğlu, "Son birkaç günde yaşananlara bakınca şimdi de tutkuluları, şantaj ve tehditle yalancı şahitliğe zorladıkları ayyuka çıkıyor" dedi.

İmamoğlu, "Bu millet sizin uyduruk dosyanıza nasıl kanmadıysa, tutuklayıp hiç utanmadan çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle tehdit ettiklerinizin zorla alınmış beyanlarına da kanmaz" tepkisini gösterdi. İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Son birkaç günde yaşananlara bakınca şimdi de tutkuluları, şantaj ve tehditle yalancı şahitliğe zorladıkları ayyuka çıkıyor. Daha neler neler var, turpun büyüğü, dananın kuyruğu, ahtapotun kolları var diye konuşanların, şimdi ellerinde kala kala sadece tehditle ve şantajla aldıkları tutuklu beyanları kaldı. Bu millet sizin uyduruk dosyanıza kanmaz.”