Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İBB’ye yeni dalga operasyon: İETT Genel Müdürü ve bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı

İktidarın hedefindeki İBB’ye yönelik yeni operasyonda, İSFALT ve İETT ihalelerine ilişkin iddialar gerekçe gösterilerek aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Altı ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 29.07.2025 07:42
  • Giriş: 29.07.2025 07:42
  • Güncelleme: 29.07.2025 08:02
İBB’ye yeni dalga operasyon: İETT Genel Müdürü ve bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi.

Aziz İhsan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin ardından İSFALT ve İETT ihalelerindeki iddialar nedeniyle, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Nefes gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - Genel Müdür

Kazım Taylan Sever - Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - Muhabese Müdürü

Şeymus Oral - Mali İşler Daire Başkanı

Ayrıntılar gelecek...

BirGün'e Abone Ol