İBB’ye yeni dalga operasyon: İETT Genel Müdürü ve bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı
İktidarın hedefindeki İBB’ye yönelik yeni operasyonda, İSFALT ve İETT ihalelerine ilişkin iddialar gerekçe gösterilerek aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Altı ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.
İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi.
Aziz İhsan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin ardından İSFALT ve İETT ihalelerindeki iddialar nedeniyle, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Nefes gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şöyle:
İrfan Demet - Genel Müdür
Kazım Taylan Sever - Araç Bakım Onarım Daire Başkanı
Halil İbrahim Kaya - İkitelli Garaj Müdürü
Ali Haydar Topçu - Muhabese Müdürü
Şeymus Oral - Mali İşler Daire Başkanı
Ayrıntılar gelecek...