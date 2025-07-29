İBB’ye yeni dalga operasyon: İETT Genel Müdürü ve bazı yöneticiler hakkında gözaltı kararı

İktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi.

Aziz İhsan Aktaş'ın 'etkin pişmanlık' ifadelerinin ardından İSFALT ve İETT ihalelerindeki iddialar nedeniyle, aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Nefes gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - Genel Müdür

Kazım Taylan Sever - Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - Muhabese Müdürü

Şeymus Oral - Mali İşler Daire Başkanı

Ayrıntılar gelecek...