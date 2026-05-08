İBB’ye yeni operasyon dalgası: 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişinin arasında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan isimlerin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

AĞAÇ A.Ş.’DE ARAMA YAPILIYOR

Operasyonun bir diğer ayağı ise İBB iştiraklerinden olan Ağaç A.Ş.’ye sıçradı. Mali Şube polislerinin, şirketin genel merkezinde ve belirlenen noktalarda geniş kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüğü bildirildi.

Dosya içeriği ve gözaltı gerekçelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet birimlerinin incelemeleri devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılık tarafındanm yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 29 u Kolluk kuvvetlerince yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÖZATINA ALINAN İSİMLER BELİRLENDİ

Bu sabah yapılan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirakleri operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Yasin Çağatay SEÇKİN — İTÜ Öğretim Görevlisi





Esra KÖYMEN — İBB Mimar





Tolga KILIÇ — İBB Mühendis





Nilgün CENDEK — İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü





Mustafa ATLI — İBB Mühendis





Tuğba ÖLMEZ HANCI — İTÜ Öğretim Görevlisi





Sezer Ada ATEŞ — İBB Mühendis





Muammer Ali ÖZDİL — Ağaç A.Ş. Eski Genel Müdür Yardımcısı





Fatih TEMÜR — Ağaç A.Ş. Şef





Aytekin KARAARSLAN — Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı





Metin ARAS — Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı





Murat CİRİK — Ağaç A.Ş. Şef





Oktay ÖZEL — İBB Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı





Fatih YAĞCI — Ağaç A.Ş. Şef





Eren SÖNMEZ — İBB Hukuk Müşaviri





Selim MARANGOZ — Ağaç A.Ş. Satın Alma Yöneticisi / Müdürü





Ahmet KOCADAĞ — Tibetoğlu İnş. Ltd. Şti. Ortağı





Cezair ADAY — Vadi Peyzaj A.Ş. Ortağı





Süleyman UZUN — Sas Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı





Adnan CULLANMAK — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı





Hakan CULLANMAK — Zirve Harita Ltd. Şti. Ortağı





Ayhan SUBAŞI — Ayhan Subaşı Ltd. Şti. Ortağı





Ünal AKSOY — Parametre Mühendislik Ltd. Şti. Ortağı



Ekrem OFLUOĞLU — İstanbul Teknik Ltd. Şti. Ortağı





Binali SARITAŞ — Sarıtaş Yapı Ltd. Şti. Ortağı





Murat DAĞDEVİREN — Seka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı





Derya DAĞDEVİREN — Seka Peyzaj Ltd. Şti. Ortağı





Orhan YOLDAŞ — Çatak İnşaat Ltd. Şti. Ortağı





Yunus DOĞAN — TYT İnşaat Ltd. Şti. Ortağı

Gazeteci Ceylan Sever'in aktarımına göre, dün babasını kaybeden Yasin Çağatay Seçkin gözaltı sırasında savcılıkla görüştü. Cenaze nedeniyle serbest bırakıldı.

Seçkin, emniyetten adliyeye sevklerin yapılacağı pazartesi günü adliyeye gelecek.

Öte yandan Fatih Yağcı, 3 Nisan’da Silivri’de görülen ana davada yapılan aylık tutukluluk incelemesinde serbest bırakılan 18 kişinin arasında yer alıyordu.