İBB’ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Gözaltındaki 30 kişi sağlık kontrolüne getirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişi sağlık kontrolüne sevk edildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti.
Düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.