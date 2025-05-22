İbo bir kez daha zincir kırdı

Kültür Sanat Servisi

Tekin Yayınevi, 68 devrimci hareketinin liderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın mücadelesini 8 yıllık sansürün ardından yeniden okurla buluşturdu.

Nihat Behram tarafından 1975 yılında yazılan ve yayımlandığı günden beri yasaklarla karşılaşan “Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit” 100. basımı ile tekrardan raflardaki yerini aldı.

68 kuşağının tarihsel yolculuğuna ışık tutan yazar, “Darağacında Üç Fidan” eseri ile de yasaklamalar ve yargı süreçleriyle karşılaşmıştı.

50 YILLIK BİR MÜCADELE

İbrahim Kaypakkaya’nın hikâyesi, yazarın yazma, okurun okuma özgürlüğüne ket vurulmamasını talep eden Nihat Behram’ın kaleminden serbestçe okunabilecek. Yazar, süreci “50 yıl önce Vatan Gazetesi’nde tefrika olarak yayınlanan, sonrasında kitaplaştırılan ‘Ser Verip Sır Vermeyen Yiğit’, 12 Eylül döneminde birçok devrimci yayın gibi yasaklandı. Yargılandı ve uzun yargılanma süreci sonunda Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde beraat ettik. Bu beraat kararı, kitabın yeni basımında arka kapakta yer alıyor. Kararın ardından 20 yıl boyunca kitabevlerinde özgürce yer alan kitabım yeniden yasaklandı. Yargılanıp beraat etmiş bir kitabın tekrar yasaklanması neresinden bakarsanız bakın katmerli bir hukuksuzluk. Arama yapılan bir evde bulunuyor. Suç delili olarak tutanak listesine ekleniyor ve yasak kararı veriliyor. Bu keyfi kararların hukuki dayanağı yoktur” diyerek anlatıyor.

Bir yazar için kitabının evladı gibi olduğunu söyleyen Nihat Behram, “Bir yazarın kitabının yasaklanması evladının zincire vurulması anlamını taşır. Bu kitap, 50 senelik ömrünün büyük kısmını yasaklar, kısıtlamalarla geçirdi. Şimdi bu yasakları bir kez daha aştık. Tekin Yayınevi, kutlanası bir kararla kitabımı okuruna sundu. Dilerim yazarın yazma, okurun okuma özgürlüğü bir daha çelmelenmez” dedi.

YAYINLAMANIN ONURU

Tekin Yayınevi Yayın Koordinatörü Elif Akkaya da, “Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit” kitabını tekrar okurla buluşturmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu vurguladı. Akkaya, şöyle konuştu: “Bu kitap, Türkiye devrim tarihine mal olmuş yiğit bir devrimcinin belgesel anlatısı. Nihat Behram, titiz, özverili ve onurlu tutumu sayesinde yurt dışında bu çalışmayı bastırarak Kaypakkaya’nın son nefesine kadar direnişini sınırlar ötesine taşıdı. Dünya devrim tarihine Türkiye’den bir örnek olarak geçmiş İbo’nun direnişi, hâlâ aynı muazzam ışığıyla yol göstermeye devam ediyor.”