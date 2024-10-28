İbra edildi ne demek? İbra edildi kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan İbra edildi kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre İbra kelimesinin tek anlamı anlamı bulunuyor. TDK, İbra kelimesinin kökenini Arapça olarak belirtiliyor. Peki ibra ne demek? İbra kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

İBRA EDİLDİ NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan ibra sözcüğü genellikle şirketlerde genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, onların o döneme ait mali işlemlerinden dolayı sorumluluklarının kabul edildiğini ve suçsuz bulunduklarını ifade eder.

İBRA KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

İbra kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Arapça olan ibra kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Aklama, Temize Çıkarma

İbra kelimesi Türkçe mi?

İbra kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Arapça olan bir kelimedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.