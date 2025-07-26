İbra etmek ne demek? Anlamı, hukuki karşılığı ve merak edilenler

Gündelik hayatta sık duymasak da, hukuk ve ticaret dünyasında oldukça önemli bir yer tutan "ibra etmek" terimi, özellikle şirket genel kurulları, iş sözleşmeleri ve borç ilişkileri gibi alanlarda karşımıza çıkar. Peki “ibra etmek ne demek?”, "ibra nedir?", "ibra belgesi ne işe yarar?" gibi soruların cevaplarını biliyor musunuz? Bu yazıda ibra kavramının tüm yönlerini sade bir dille anlatıyoruz.

İBRA ETMEK NEDİR?

İbra etmek, bir kişinin veya kurumun, başka bir kişi ya da kurumu belli bir konuda akladığını, yani o kişi ya da kuruma karşı olan borç, yükümlülük, sorumluluk ya da hakkından feragat ettiğini ifade eder.

İbra etmek = Aklamak, serbest bırakmak, sorumluluktan kurtarmak

İBRA NE ZAMAN VE NEREDE KULLANILIR?

"İbra nedir ne işe yarar?" sorusunun cevabı, kullanım alanlarına göre farklılık gösterebilir. İşte en yaygın kullanım alanları:

1. ŞİRKET GENEL KURULLARINDA İBRA

Şirket ortakları ya da pay sahipleri, yıl sonu genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerini ibra eder.

Bu, o yöneticilerin o yılki faaliyetlerinin uygun bulunduğu ve haklarında hukuki sorumluluk doğmayacağı anlamına gelir.

Örnek:

“Genel kurulda yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.”

2. İŞ HUKUKUNDA İBRA

Bir işçi ile işveren arasında işten ayrılırken imzalanan ibra belgesi, işçinin alacaklarının tamamının ödendiğini ve işverenden herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan ettiği belgedir.

Örnek:

“İşten ayrılan işçiden ibraname alındı.”

3. BORÇ İLİŞKİLERİNDE İBRA

Alacaklı bir kişi, borçlu kişinin borcunu ödediğini kabul edip, artık alacak talebinde bulunmayacağını belirtirse, borçlu ibra edilmiş olur.

Örnek:

“Alacaklı, borçluyu ibra etti ve elindeki çeki iade etti.”

İBRA BELGESİ NEDİR?

İbra belgesi, bir kişinin bir başka kişiyi borçtan, sorumluluktan ya da yükümlülükten resmi olarak akladığını gösteren belgedir. Bu belge imzalanmadan önce tarafların hak ve alacaklarını dikkatli şekilde gözden geçirmesi gerekir.

Türk Borçlar Kanunu’na göre bir ibranamenin geçerli sayılabilmesi için:

Yazılı olması,

İşten ayrılış tarihinden itibaren en az 1 ay geçtikten sonra imzalanması,

İçeriğinin açık ve anlaşılır olması gerekir.

İBRA ETMEK İLE AKLANMAK AYNI ŞEY Mİ?

Her ne kadar halk arasında “aklamak” ile “ibra etmek” benzer anlamlarda kullanılsa da, ibra, daha çok borç ve hukuki sorumluluk açısından kullanılan teknik bir terimdir. Aklama ise suç isnadından temize çıkarmayı ifade eder.

İBRA EDİLEN KİŞİ DAVA EDİLEBİLİR Mİ?

Geçerli bir ibra varsa, ibra edilen kişi aynı konuda tekrar dava edilemez.

İBRANAME ZORUNLU MU?

Hukuken zorunlu değildir ancak hakların açık şekilde belirtildiği bir belge olması, ileride doğabilecek anlaşmazlıkları önler.

İBRA BELGESİ GEÇERSİZ SAYILABİLİR Mİ?

Evet. Özellikle iş ilişkisinde, işçi zorla imzalatılmışsa ya da kanundaki şekil şartları yoksa geçersiz sayılabilir.

Gerek şirketlerde, gerek iş hayatında, gerekse bireysel borç ilişkilerinde ibra etmek taraflar arasında güvenin ve hukuki şeffaflığın teminatıdır. Ancak bu tür belgeler düzenlenirken dikkatli olunmalı, hak kayıplarına yol açacak aceleci imzalardan kaçınılmalıdır.