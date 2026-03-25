İbrahim Arslan kimdir? CHP Milletvekili İbrahim Arslan’ın kariyeri ve siyasi hayatı
İbrahim Arslan kimdir? sorusu, CHP Eskişehir milletvekilinin siyasi kariyerini merak edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Yerel yönetimlerden meclise uzanan İbrahim Arslan’ın kariyeri ve siyasi hayatı, deneyim ve uzun yıllara dayanan birikimiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar.
Türkiye siyasetinde yerel yönetimlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne uzanan bir kariyere sahip olan İbrahim Arslan, özellikle Eskişehir siyasetinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle öne çıkıyor. “İbrahim Arslan kimdir?”, “Hangi görevlerde bulundu?” ve “Siyasi kariyeri nasıl ilerledi?” soruları ise son dönemde sıkça araştırılıyor. İşte CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında tüm detaylar.
İBRAHİM ARSLAN KİMDİR?
İbrahim Arslan, 1964 yılında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim, iş hayatı ve siyaset alanında uzun yıllara yayılan bir kariyere sahip olan Arslan, özellikle kooperatifçilik ve yerel yönetim deneyimiyle dikkat çekmektedir.
İBRAHİM ARSLAN’IN EĞİTİMİ
İbrahim Arslan, eğitim hayatına Eskişehir’de başlamış ve teknik eğitimle birlikte işletme alanında kendisini geliştirmiştir.
- Atatürk Teknik Lisesi mezunu
- Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu
- Anadolu Üniversitesi Adalet Ön Lisans programını iş yoğunluğu nedeniyle yarıda bıraktı
Eğitim hayatı boyunca iş dünyasıyla iç içe olan Arslan, mesleki kariyerine erken yaşlarda adım atmıştır.
MESLEKİ KARİYERİ
İbrahim Arslan, uzun yıllar kooperatifçilik alanında önemli görevler üstlenmiştir.
Kooperatif ve sendika deneyimi
- 1986-1993: Eskişehir’de çeşitli tüketim kooperatiflerinde muhasebe müdürü ve müdür
- 1993 sonrası: Eskişehir ve Civarı Tüketim Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü
- Tez-Koop İş Sendikası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
- Tüm Türkiye Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği kuruluş çalışmalarında görev aldı
- Merkez Tükobirlik Genel Müdürlüğü görevinde bulundu
2017 yılında emekli olan Arslan, meslek hayatında özellikle kooperatifçilik alanında önemli katkılar sağlamıştır.
SİYASİ KARİYERİ
İbrahim Arslan’ın siyasi hayatı, Türkiye’nin önemli siyasi dönüşüm süreçlerine tanıklık ederek şekillenmiştir.
Siyasi başlangıç ve parti görevleri
- Siyasi yaşamına 12 Eylül sonrası SODEP ile başladı
- SODEP-HP birleşmesi sonrası SHP’de siyasete devam etti
- 1995 sonrası CHP çatısı altında görev aldı
- 1992-1993: SHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı
- 1995-1998: CHP Eskişehir Merkez İlçe Başkan Yardımcısı
- 1998-2000: CHP Eskişehir Merkez İlçe Başkanı
2001 yılında CHP üyeliğinden istifa eden Arslan, 2002 yılında SHP’ye katılarak siyasi çalışmalarını sürdürmüştür.
- 2002-2008: SHP Eskişehir Kurucu İl Başkanı
- 2008-2009: SHP Parti Meclisi Üyesi
YEREL YÖNETİMLERDEKİ GÖREVLERİ
İbrahim Arslan, yerel yönetimlerde uzun yıllar aktif rol almıştır.
|Dönem
|Görev
|2009
|DSP’den Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi
|2009-2018
|Odunpazarı Belediye Meclis Üyeliği
|2014-2018
|CHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili
|2014-2018 & 2019-2023
|Encümen Üyeliği, Denetim Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyon Başkanlığı
|2019-2023
|Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi
|2019-2022
|Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
2011 yılında yeniden CHP’ye katılan Arslan, yerel yönetimlerde önemli görevler üstlenerek siyasi deneyimini güçlendirmiştir.
TBMM KARİYERİ
İbrahim Arslan, 28. dönemde CHP Eskişehir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir.
- TBMM 28. Dönem CHP Eskişehir Milletvekili
- Dilekçe Komisyonu Üyesi
Meclis çalışmalarında aktif rol alarak yasama faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.
KİŞİSEL YAŞAMI
İbrahim Arslan, evli olup iki çocuk ve bir torun sahibidir. Ailesiyle birlikte Eskişehir merkezli bir yaşam sürmektedir.
İbrahim Arslan kimdir?
İbrahim Arslan, CHP Eskişehir milletvekili olan Türk siyasetçidir.
İbrahim Arslan nerelidir?
Eskişehir Odunpazarı doğumludur.
İbrahim Arslan hangi partiden?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir.
İbrahim Arslan hangi görevlerde bulundu?
Kooperatif yöneticiliği, belediye meclis üyeliği, büyükşehir belediyesi başkan vekilliği ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur.
İbrahim Arslan TBMM’de hangi komisyonda görev yapıyor?
Dilekçe Komisyonu üyesidir.