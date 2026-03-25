İbrahim Arslan kimdir? CHP Milletvekili İbrahim Arslan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Türkiye siyasetinde yerel yönetimlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne uzanan bir kariyere sahip olan İbrahim Arslan, özellikle Eskişehir siyasetinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle öne çıkıyor. “İbrahim Arslan kimdir?”, “Hangi görevlerde bulundu?” ve “Siyasi kariyeri nasıl ilerledi?” soruları ise son dönemde sıkça araştırılıyor. İşte CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan’ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında tüm detaylar.

İBRAHİM ARSLAN KİMDİR?

İbrahim Arslan, 1964 yılında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim, iş hayatı ve siyaset alanında uzun yıllara yayılan bir kariyere sahip olan Arslan, özellikle kooperatifçilik ve yerel yönetim deneyimiyle dikkat çekmektedir.

İBRAHİM ARSLAN’IN EĞİTİMİ

İbrahim Arslan, eğitim hayatına Eskişehir’de başlamış ve teknik eğitimle birlikte işletme alanında kendisini geliştirmiştir.

Atatürk Teknik Lisesi mezunu

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu

Anadolu Üniversitesi Adalet Ön Lisans programını iş yoğunluğu nedeniyle yarıda bıraktı

Eğitim hayatı boyunca iş dünyasıyla iç içe olan Arslan, mesleki kariyerine erken yaşlarda adım atmıştır.

MESLEKİ KARİYERİ

İbrahim Arslan, uzun yıllar kooperatifçilik alanında önemli görevler üstlenmiştir.

Kooperatif ve sendika deneyimi

1986-1993: Eskişehir’de çeşitli tüketim kooperatiflerinde muhasebe müdürü ve müdür

1993 sonrası: Eskişehir ve Civarı Tüketim Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü

Tez-Koop İş Sendikası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Tüm Türkiye Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği kuruluş çalışmalarında görev aldı

Merkez Tükobirlik Genel Müdürlüğü görevinde bulundu

2017 yılında emekli olan Arslan, meslek hayatında özellikle kooperatifçilik alanında önemli katkılar sağlamıştır.

SİYASİ KARİYERİ

İbrahim Arslan’ın siyasi hayatı, Türkiye’nin önemli siyasi dönüşüm süreçlerine tanıklık ederek şekillenmiştir.

Siyasi başlangıç ve parti görevleri

Siyasi yaşamına 12 Eylül sonrası SODEP ile başladı

SODEP-HP birleşmesi sonrası SHP’de siyasete devam etti

1995 sonrası CHP çatısı altında görev aldı

1992-1993: SHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı

1995-1998: CHP Eskişehir Merkez İlçe Başkan Yardımcısı

1998-2000: CHP Eskişehir Merkez İlçe Başkanı

2001 yılında CHP üyeliğinden istifa eden Arslan, 2002 yılında SHP’ye katılarak siyasi çalışmalarını sürdürmüştür.

2002-2008: SHP Eskişehir Kurucu İl Başkanı

2008-2009: SHP Parti Meclisi Üyesi

YEREL YÖNETİMLERDEKİ GÖREVLERİ

İbrahim Arslan, yerel yönetimlerde uzun yıllar aktif rol almıştır.

Dönem Görev 2009 DSP’den Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi 2009-2018 Odunpazarı Belediye Meclis Üyeliği 2014-2018 CHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili 2014-2018 & 2019-2023 Encümen Üyeliği, Denetim Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyon Başkanlığı 2019-2023 Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi 2019-2022 Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

2011 yılında yeniden CHP’ye katılan Arslan, yerel yönetimlerde önemli görevler üstlenerek siyasi deneyimini güçlendirmiştir.

TBMM KARİYERİ

İbrahim Arslan, 28. dönemde CHP Eskişehir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir.

TBMM 28. Dönem CHP Eskişehir Milletvekili

Dilekçe Komisyonu Üyesi

Meclis çalışmalarında aktif rol alarak yasama faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

KİŞİSEL YAŞAMI

İbrahim Arslan, evli olup iki çocuk ve bir torun sahibidir. Ailesiyle birlikte Eskişehir merkezli bir yaşam sürmektedir.

İBRAHİM ARSLAN’IN KARİYER ÖZETİ

Bilgi Detay Doğum 1964, Odunpazarı / Eskişehir Eğitim Anadolu Üniversitesi İşletme Meslek Kooperatif yöneticisi, siyasetçi Siyasi Parti CHP Görev Milletvekili

