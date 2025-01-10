İbrahim Elif Apartmanı davasında tutuklu sanık Tarhan: "Üç ayrı kamu işim var ve buradan yürütemem, iflasın eşiğindeyim"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki İbrahim Elif Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Elif Apartmanı'nın ikinci duruşması Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhit Mithat Tümyürek, tutuklu şantiye şefi Ferit Tarhan, tutuklu inşaat mühendisi Cafer Tacettin Güler, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ayşe Kuseyri, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BELEDİYEDEKİ İMZALARI BEN ATMADIM"

Tutuklu sanık Ferit Tarhan, yıkılan binada şantiye şefliği yapmadığını, belediyede atılan imzaların kendisine ait olmadığını söyledi. Tarhan, bir önceki celsede Mithat Tümyürek'in kimlik karşılığında imza atıldığını söylemini hatırlatarak, "Doğrudur ben hiçbir yerde imza atmadım şantiye şefliği yapmadım. 6 aydır tutukluyum, iflasın eşiğine geldim. 3 ayrı kamu işim var buradan yürütmem mümkün değil. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"ONLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Tutuklu müteahhit Mithat Tümyürek bina yapımında bir suçu olmadığını, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) hazırlamış olduğu bilirkişi raporunun bilimsel olmadığını ileri sürdü. Tümyürek, 1997'den bu yana çok fazla bina yaptığını başka yaptığı binalarda yıkım olmadığını, bu binada sonrasında yapılan eklemelerden ve depremin şiddetinden dolayı yıkım olduğunu öne sürdü. Bilirkişi raporunda depremin şiddetinden bahsedilmediğini belirten Tümyürek, "Onları Allah'a havale ediyorum. Aynı acıları yaşasınlar, Allah'a sığınıyorum" diye konuştu.

Tutuklu inşaat mühendisi Cafer Tacettin Güler ise suçsuz yere 20 aydır tutuklu olduğunu söyledi ve "Bilirkişi raporu bilimsel verilere dayanmıyor ve suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"BU BİNA DEFALARCA DENETİMDEN GEÇTİ"

Tutuksuz sanık Ayşe Kuseyri, yarı zamanlı mimarlık yaptığını bilirkişi raporunda geçen binanın büyütülmesi iddiasını kabul etmediğini söyledi. Binada büyütme değil de balkonlarda küçülme olduğunu kaydetti. Bu binayı Antakya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kontrol ettigini, bu binanın defalarca denetimden geçtiğini söyleyen Kuseyri, "Bilirkişi raporunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Fotoğraflara bakarak karar verilmiş" diye konuştu. Mahkeme Başkanı'nın şantiye şefi olarak adı geçen Fethi Tarhan'ı tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Kuseyri, "Gördüğüm mühendis bir arkadaşımdı. Bu binada nasıl bir rol aldı, ne yaptığını bilmiyorum" dedi.

Müştekiler, İbrahim Elif Apartmanı'nın çok hızlı bir şekilde yıkıldığını ve ayrıca binanın etrafında yıkılmayan binalar olduğuna dikkat çekerek, "sorumlular cezalarını çeksin" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.