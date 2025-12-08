İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısı düzenleyecek

Bahis soruşturması giderek büyürken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla ilgili yarın bilgi verecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun Riva'daki tesislerinde saat 12.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Hacıosmanoğlu'nun özellikle savcılığın futbol dünyasından 47 kişiye son yaptığı operasyonla ilgili konuşması bekleniyor. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin performansıyla ilgili de bazı demeçler vereceği gelen bilgiler arasında.

SERT KONUŞMUŞTU

Son olarak Galatasaray-Samsunspor maçının ardından HT Spor'a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı, hakem performansıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yükseldiği bir gün oldu. Güzel bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor.

Köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım"