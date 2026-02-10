İbrahim Hacıosmanoğlu: "Hakemlere güveniyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen şubat ayı hakem seminerinde konuştu.

“ADALET FUTBOLUN TEMELİDİR”

Konuşmasına üniversite yıllarında hakemlik kurslarına katıldığını hatırlatarak başlayan Bakan Bak, hakemliğin keyifli ama sorumluluğu büyük bir görev olduğunu vurguladı. Futbolda en önemli unsurun adalet olduğunu belirten Bak, şu ifadeleri kullandı:

“Futbol dünyayı harekete geçiren bir oyun. Bu oyunda en önemli şey adalet. Eğer vicdanen adil olduğunuzu düşünüyorsanız sorun yok. Ama kasıt varsa, eyyam varsa o zaman sorun vardır. Milyonlar bu kararlardan etkileniyor.”

Hakemlerin hata yapabileceğini ancak kasıtlı hatanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bak, hakemlere güven mesajı verdi.

Yasa dışı bahisle mücadelenin altını çizen Bakan Bak, hükümetin bu konuda kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hükümet olarak yasa dışı bahisle mücadele en önemli konularımızdan biri. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu işin üzerine gidiyoruz. Bize temiz futbol, kaliteli hakem lazım. Türk milleti size güveniyor.”

Bakan Bak, konuşmasının sonunda espri yaparak hakemlere dönüp, “Bugün çıkar UEFA finalini yönetirim, rahat olun” dedi.

“EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise göreve geldikleri günden bu yana hakemlerin arkasında durduklarını söyledi. Hakemlik erdemiyle bağdaşmayan davranışlara müsamaha göstermediklerini belirten Hacıosmanoğlu, “Bu yıl 36 hakemimiz FIFA kokartı takıyor. Türk hakemliğini Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ise hakem eğitimi ve performans değerlendirmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Hakem havuzunu genişletecek projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Gündoğdu, kadın hakem projesinin de kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

FIFA KOKARTLARI TAKDİM EDİLDİ

Törenin sonunda 2026 yılı için FIFA kokartı almaya hak kazanan hakemlere kokartları takdim edildi. Ayrıca Bakan Bak’a, 8125 lisans numaralı hakem forması hediye edildi. Bakan Bak, formayı alırken “Dünya Kupası Finali’ne adayım” diyerek salonda tebessüm yarattı.

