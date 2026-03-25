İbrahim Hacıosmanoğlu: "Romanya, Kosova veya Slovakya'yı yenemiyorsak, Dünya Kupası'na gitmeyelim"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na gitmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"80 MİLYON OLARAK DÜŞÜNMEYİN"

"Orada da Türk milletini ve İslam alemini, sadece 80 milyon olarak düşünmeyelim, bir sürü İslam ülkelerinden federasyon başkanı, 'Başkanım, 80 milyon olarak düşünmeyin. Biz başarınızı bekliyoruz, gurur duyacağız.' diyor. Cenabı Allah nasip eder ya bu kadar beklenti varken."

Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar. Çok güzel bir kura çektik Amerika'da. Cenabı Allah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin."

İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası grupları için oldukça iyi bir kura çektiklerini belirterek, "Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya... Bunları yenemedikten sonra da Amerika'ya da gitmeyelim yani" diye konuştu.