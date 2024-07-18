İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı Ankara'da yapıldı. TFF'nin yeni başkanı bugün belli oldu. TFF başkanlık seçimi sona erdi ve görev İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oldu.

Spor 18.07.2024 18:35 Giriş: 18.07.2024 18:35

Güncelleme: 18.07.2024 19:12 Kaynak: Haber Merkezi

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