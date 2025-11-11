İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten kurtaracağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin Yeditepe Üniversitesi'yle yaptığı protokolün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahis operasyonuyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hacıosmanoğlu'nun konuşmasında öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Hakemliğe gönül vermiş adaylar, özel eğitimlerle daha hızlı ve donanımlı şekilde camiaya katılacaktır. Başlangıçta hakem teminiyle ilgili düşündüğümüz proje, içinde bulunduğumuz günlerde daha da anlam kazandı. Hakemlik sistemini yeni baştan kurmaya karar verdik.

"MÜCADELE EDECEĞİZ"

16 ay önce Türk futbolunu hak ettiği noktalara taşıma sözüyle göreve geldik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik, iş ahlakı bizde her şeyin önünde gelir. Her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna ve değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Temiz futbol için çıkılan bu yolda başarılı olacağımıza inanıyorum. Her akşamın bir sabahı vardır. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır."