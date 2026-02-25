İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan, Akın Gürlek’e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek’i makamında ziyaret etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ankara’da gerçekleşen görüşmede Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederken, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, görüşmenin kurumlar arası nezaket çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

TFF'nin başlattığı bahis soruşturması Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yargıya taşınmıştı.