İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan iddialı çıkış: "En az hata yapan hakemler bizde"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayında Türk futbolundaki hakem tartışmalarından yayın gelirlerine, yabancı oyuncu kuralından bahis soruşturmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Hakem eleştirilerine değinen Hacıosmanoğlu, Türkiye’nin hakem hataları konusunda Avrupa’nın gerisinde olmadığını savunarak, “UEFA yetkilileriyle konuştuk. Avrupa’nın 5 büyük ligine göre hakem hatası açısından daha iyi durumdayız. Biz bunu düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.

"KORUMAK İÇİN YAPTIK"

Yabancı hakem uygulamasının tek seferlik olduğunu belirten TFF Başkanı, “Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa’nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun?” dedi.

Türk hakemlerinin Dünya Kupası’nda yer almamasıyla ilgili soruya da yanıt veren Hacıosmanoğlu, yaşanan baskı ortamının hakemleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Halil Umut Meler üzerinden örnek veren Hacıosmanoğlu, genç hakemlere yatırım yaptıklarını ve gelecek turnuvalarda Türk hakemlerin yer alacağını ifade etti.

"MEDYA DÜZENLEMESİ GEREK"

Maç sonu futbol programlarını da eleştiren Hacıosmanoğlu, Türkiye’de futbol yorumlarının “talk-show” haline geldiğini savunarak medya düzenlemesi gerektiğini söyledi.

Kulüplerin mali yapısıyla ilgili konuşan TFF Başkanı, UEFA kriterlerine uygun hareket ettiklerini belirterek tek tip sözleşme sistemine geçildiğini açıkladı.

Kulüplerin teknik direktör değişiklikleri nedeniyle plansız transfer politikaları izlediğini savunan Hacıosmanoğlu, Göztepe modelini örnek gösterdi.

"YABANCI SAYISINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Yabancı oyuncu kuralında gelecek sezon için değişiklik olmayacağını ifade eden Hacıosmanoğlu, mevcut sistemin devam edeceğini söyledi.

Yayın gelirlerindeki şampiyonluk payı tartışmalarına ilişkin de konuşan TFF Başkanı, Avrupa’daki dağıtım modellerini örnek aldıklarını belirterek eşit dağıtım oranını artırdıklarını kaydetti.

Bahis soruşturmalarıyla ilgili açıklamalarında ise TFF’nin bakanlık ve savcılık ile koordineli çalıştığını ifade eden Hacıosmanoğlu, önümüzdeki süreçte yöneticilerle ilgili verilerin de inceleneceğini söyledi.