MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye'deki geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek

Güncel
  • 17.09.2025 14:15
  • Giriş: 17.09.2025 14:15
  • Güncelleme: 17.09.2025 14:19
Kaynak: AA
İbrahim Kalın, Colani ile görüşecek

MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

