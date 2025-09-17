İbrahim Kalın, Colani ile görüşecek
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye'deki geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek
Kaynak: AA
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.
Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.