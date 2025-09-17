İbrahim Kalın, Colani ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) görüştü.

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Colani tarafından kabul edildi.

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Colani arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

IŞİD ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.