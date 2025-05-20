İbrahim Kalın, Colani ile görüştü: "YPG'nin Suriye'ye entegre olması" ele alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün lideri Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) ile yaptığı görüşmede, YPG'nin silah bırakarak Suriye'ye entegre olması ve IŞİD üyelerinin bulunduğu cezaevlerinin devri hakkında konuştu.

AA'nın aktardığına göre, İbrahim Kalın, dün, Suriye'de geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Colani, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarı konusu konuşuldu.

ERDOĞAN, İBRAHİM KALIN'I İŞARET ETMİŞTİ

Görüşmede, dikkat çeken başlık ise YPG'nin silah bırakarak Suriye'ye entegre olması konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'nin silah bırakma ve fesih kararının ardından yaptığı açıklamada, sürecin İbrahim Kalın'ın da gözetiminde yürütüleceğini ifade etmişti.

Bu kapsamda, Kalın, dün Colani ve beraberindeki heyetle YPG'nin silah bırakarak Suriye'ye entegre olması konusunu ele aldı.

Görüşmede, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile IŞİD üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, ayrıca, IŞİD ile 'mücadele' ve Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.