İbrahim Kalın'dan AKP, MHP ve DEM Parti'ye ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunuyor.

İbrahim Kalın, bugün saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

AKP'YE ZİYARET

MİT Başkanı Kalın, Bahçeli ile görüşmesinin ardından AKP Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

Kalın, Meclis'te, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

İbrahim Kalın, AKP ziyaretinin ardında saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'na ziyaret gerçekleştirdi.

İbrahin Kalın'ın Meclis'te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları karşıladı.

Görüşmede DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de yer aldı.

Görüşme 16.45'te sona erdi.

AA'nın aktardığına göre İbrahim Kalın'ın CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle de görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, son olarak PKK'nin silah bırakma töreni düzenlediği yeni süreç ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vereceği belirtiliyor.