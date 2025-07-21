İbrahim Kalın'dan ziyaretler: AKP, MHP ve DEM Parti ile görüşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

İbrahim Kalın, bugün saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Kalın, saat 14.00'te AKP Meclis Grubunu'nu görüşecek. İbrahim Kalın, daha sonra saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek.

AA'nın aktardığına göre İbrahim Kalın'ın CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle de görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, son olarak PKK'nin silah bırakma töreni düzenlediği yeni süreç ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vereceği belirtiliyor.