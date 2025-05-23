İbrahim Kaypakkaya anmasına erişim engeli!

68 kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın katledilişinin 52’nci yılı dolayısıyla yapılan sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi.

@LaboransS_ hesabından yapılan açıklamada erişim yasağı kararının Ankara 2’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı kaydedildi.

Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümü olan 18 Mayıs tarihinde yapılan X paylaşımında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Türkiye’nin geleceği çelikten yoğruluyor; belki biz olmayacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak. Katledilişinin 52. Yılında İbrahim Kaypakkaya’yı saygıyla anıyoruz.”

‘Ser verip sır vermeyen yiğit’ İbrahim Kaypakkaya’yı anmak için Kadıköy’de yapılmak istenen yürüyüşe de polis müdahale etmiş, birçok kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 18 gençten 2’si “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklanmıştı.