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İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer oldu

İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'e transfer oldu.

Spor
  • 07.08.2023 17:14
  • Giriş: 07.08.2023 17:14
  • Güncelleme: 07.08.2023 17:31
Kaynak: Haber Merkezi
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İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer oldu

Eski yıldız basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 2009 doğumlu oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'in basketbol takımına transfer oldu.

14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes'in altyapısında forma giyiyordu.

Socrates'te İbrahim Kutluay ile program yapan spor yorumcusu Uğur Ozan Sulak, Kutluay'ın Barcelona'nın teklifini redderek Real Madrid ile anlaştığını yazdı.

Kutluay, Real Madrid'in yıldızlarından Sergio Rodriguez ile de poz verdi. 

Ömer Kutluay, U14 Milli Takımı'nın geçen ay Kosova ile karşılaştığı mücadelede 50 sayı kaydetmişti. 

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