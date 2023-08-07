İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer oldu
İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'e transfer oldu.
Eski yıldız basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 2009 doğumlu oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'in basketbol takımına transfer oldu.
14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes'in altyapısında forma giyiyordu.
Socrates'te İbrahim Kutluay ile program yapan spor yorumcusu Uğur Ozan Sulak, Kutluay'ın Barcelona'nın teklifini redderek Real Madrid ile anlaştığını yazdı.
ömer kutluay ➜ real madrid— Ugur Ozan Sulak (@ugurozan) August 7, 2023
2009 sınıfında avrupa’nın en heyecan verici yeteneklerinden ömer, dünyanın en rekabetçi altyapısına gidiyor. bu yaz madrid’e imza atan bir başka türk gibi, o da barcelona’nın teklifini reddedip real’i seçti… yolu, bahtı açık olsun. pic.twitter.com/XN4laDAsBC
Kutluay, Real Madrid'in yıldızlarından Sergio Rodriguez ile de poz verdi.
Ömer Kutluay, U14 Milli Takımı'nın geçen ay Kosova ile karşılaştığı mücadelede 50 sayı kaydetmişti.