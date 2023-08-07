İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer oldu

Eski yıldız basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 2009 doğumlu oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid'in basketbol takımına transfer oldu.

14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes'in altyapısında forma giyiyordu.

Socrates'te İbrahim Kutluay ile program yapan spor yorumcusu Uğur Ozan Sulak, Kutluay'ın Barcelona'nın teklifini redderek Real Madrid ile anlaştığını yazdı.

ömer kutluay ➜ real madrid



2009 sınıfında avrupa’nın en heyecan verici yeteneklerinden ömer, dünyanın en rekabetçi altyapısına gidiyor. bu yaz madrid’e imza atan bir başka türk gibi, o da barcelona’nın teklifini reddedip real’i seçti… yolu, bahtı açık olsun. pic.twitter.com/XN4laDAsBC