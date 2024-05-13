İbrahim Maalouf, 25 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak

Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf, 25 Mayıs'ta konser verecek.

Lübnan asıllı Fransız Ünlü trompetçi İbrahim Maalouf, yeni projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında Epifoni organizasyonuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Maalouf, "Michel Ange'ın Trompetleri"nin kısaltması olan T.O.M.A projesinde, felsefi, tarihi ve müzikal açılardan folklor ve modernliği bir araya getiriyor.

Henüz 20 yaşındayken uluslararası klasik müzik yarışmalarında başarı kazanan, 2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasına giren virtüöz, yayımladığı tekli ve albümlerle farklı dinleyicilere hitap ediyor.

Trompetçi Nassim Maalouf ile piyanist Nada Maalouf'un oğlu, yazar Amin Maalouf'un yeğeni olan İbrahim Maalouf, imza attığı 17 albümün yanı sıra Elvis Costello, Sylvia Schwartz, Vanessa Paradis, Vincent Delerm ve Sting gibi birçok önemli sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.