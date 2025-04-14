İbrahim Tatlıses'in kardeşi tutuklandı

Antalya'da verdiği konser sonrası bindiği takcisiyle tartışan İbrahim Tatlıses'in kardeşi şarkıcı Hüseyin Tatlı, taksi şoförünün şikayeti sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen Tatlı, kalacağı otele geldiğinde taksici, mekan tarafından karşılanması gereken ücreti Tatlı'dan talep etti. İkili arasında kavga başlarken iddiaya göre; Hüseyin Tatlı kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verdi. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 3 kişi tarafından darp edilen şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hastaneye kaldırılan Tatlı, tedavisi tamamlandıktan sonra taksicinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda kaldı.

TAKSİCİNİN HAYATİ RİSKİ VAR

Hüseyin Tatlı ise taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tatlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.