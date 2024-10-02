İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a 3 suçtan soruşturma

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferinde kedisini taşıma çantasına koymayı reddettiği için ilk önce kabin memuruyla daha sonra polis ekipleriyle tartışan Dilan Çıtak Dörter, hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından soruşturma başlatıldı.

THY'nin 17 Eylül Salı günü Bodrum- İstanbul seferini yapan uçağında meydana gelen olayda, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada miyavlamaya başlayan kedisini pusetinden çıkartıp kucağına aldı. Uçağın iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Dilan Çıtak Dörter, kabin memurlarının kendisinden şikayetçi olması üzerine polis eşliğinde karakola götürmüş ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uçakta yaşanan olaylar nedeniyle Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'ndan kara listeye alındı.

3 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'in, THY Kabin memurlarının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Tatlıses hakkındaki 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.