İbrahim Tığ, Adatepe Köyü’nde kadınların başlattığı isyanı kitaplaştırdı

Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ üç yeni kitabıyla okur karşısına çıktı. Devrek ve bölge tarihine ışık tutacak, 1868-1871 yılları arasında Devrek’in Adatepe Köyü’nde kadınların başlattığı isyanı tarihi belgeleriyle ortaya koyan İbrahim Tığ bu olayı “Devrek Tarihi Yazıları ve Adatepe Kadınlar İsyanı” adlı kitabıyla okura sundu.

Devrek’in Adatepe Köyü’nde yaşanan bu olay, tarihte Osmanlı’ya karşı 3. Kadın isyanı olma özelliğini taşıyor. Erguvan Yayınları arasında çıkan kitap, 192 sayfa.

İbrahim Tığ’ın, “Perişah” ve Toprak” adlı şiir kitapları da Medakitap Yayınları arasından çıkarak kitapçı raflarında yerini aldı. 2025 Mersin Rehber Aydın Şiir Ödülünü kazanan “Perişah” ve “Toprak” adlı kitapları 80’er sayfadan oluşuyor.

Şiirlerinde imgesel anlatım ve şiir dilinin gücüne önem veren İbrahim Tığ, toplumsal gerçekçi çizgide insanın sevgi, aşk ve cinsellik yönlerine sanatsal bağlamda kendine özgü bir yol izliyor. Bunda da şairin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu ve ona karşı bir sorumluluk duygusu yatıyor.