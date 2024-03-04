İbrahim Uslu oran verdi: Murat Kurum çakıldı kaldı

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu; kampanya dönemi başladığından beri Murat Kurum'un oy kaybederek yüzde 40'lara çakıldığını, Ekrem İmamoğlu'nun ise oylarını artırarak yüzde 45 düzeyine ulaştığını söyledi.

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu; İBB seçimlerine yönelik Sözcü TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Uslu, kampanya döneminde mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oylarını artırdığını ve geride başladığı yarışta öne geçtiğini söyledi.

Partilerin 14 Mayıs genel seçimlerindeki oy oranlarını hatırlatan Uslu, "Kampanya başladığında İmamoğlu'nun cebinde %28'i vardı, bu oran CHP'nin bir önceki seçimde aldığı oy. Murat Kurum'un ise cebinde yüzde 46'sı vardı" dedi.

"KURUM YÜZDE 40'LARA ÇAKILDI"

Son yapılan araştırmalara dikkat çeken Uslu, "Şimdi araştırmalara baktığımızda İmamoğlu %43-45 aralığında bir yerde, Murat Kurum ise %40'lara çakıldı kaldı. Demek ki Murat Kurum indi, İmamoğlu çıktı" ifadelerini kullandı.

Adayların gösterdikleri performans açısından da İmamoğlu'nun öne olduğunu vurgulayan Uslu, "Seçime bir ay kala henüz Murat Kurum'un istediği performans tabana yayılamadı" dedi.